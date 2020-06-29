ЦСКА объявит о переходе Шенгелии на этой неделе. С Воронцевичем контракт не продлят
Московский ЦСКА согласовал условия личного контракта с форвардом «Басконии» Торнике Шенгелией. О переходе грузинского баскетболиста будет объявлено уже на этой неделе, утверждает «Матч ТВ».
Кроме того, красно-синие не станут продлевать контракт с Андреем Воронцевичем, который отыграл за клуб 14 сезонов.
В досрочно завершённом сезоне Евролиги Торнике принял участие в 20 матчах, набирая в них 11,4 очка, собирая 4,3 подбора и совершая 1,6 передачи. Ранее о том, что ЦСКА достиг соглашения с «Басконией» о переходе форварда, сообщило греческое издание SDNA.
Шенгелия выступал и в НБА, где защищал цвета «Чикаго Буллз» и «Бруклин Нетс». Из-за океана вернулся в 2014 году и с тех пор стабильно выступает в составе «Басконии».
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