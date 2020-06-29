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«Расизм везде». НБА показала видео в поддержку Black Lives Matter

«Расизм везде». НБА показала видео в поддержку Black Lives Matter
Баскетбол / НБА 0

Пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации представила официальное видео с поддержкой движения за права чернокожих Black Lives Matter.

В ролике показаны кадры с представителями лиги, которые участвовали в протестных акциях, и их обращения на тему расовой несправедливости.

«Правда в том, что расизм везде. Правда в том, что молчать нельзя. Правда в том, что мы должны лучше справляться и быть лучше. Мы будем продвигать идею равенства, будем стремиться к переменам, потому что правда в том, что жизни чернокожих важны», – говорится в ролике.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
Видео доступно на странице НБА в YouTube.

Напомним, массовые манифестации в США начались после гибели Джорджа Флойда. Он был задержан полицией по подозрению в использовании фальшивого чека на $ 20 и в результате жестоких действий убит.

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