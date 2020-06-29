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Гомельский рассказал, кого видит тренером ЦСКА после Итудиса

Гомельский рассказал, кого видит тренером ЦСКА после Итудиса
Баскетбол / Евролига 0

Известный комментатор Владимир Гомельский поделился мнением, кто из специалистов мог бы заменить Димитриса Итудиса на посту главного тренера московского ЦСКА.

«По моему мнению, фаворитами Евролиги в наступающем сезоне по-прежнему будут „Реал“, ЦСКА, „Барселона“, „Химки“, „Эфес“ и, возможно, „Милан“. Пока рано сравнивать силу стартовых пятёрок и глубину составов. Именно эти факторы будут решающими в определении состава „Финала четырёх“.

Выбор нового главного тренера — всегда проблема. Знаю, что над списком кандидатов в ЦСКА серьёзно работают уже года два. И в этом списке, естественно, есть фамилии ведущих специалистов Европы. Мне понравился эксперимент «Панатинаикоса» с Риком Питино, так что можно просматривать и американцев. Я бы внимательно присмотрелся и к таким тренерам, как Кацикарис или Саша Обрадович", — написал Гомельский в своей конференции.

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