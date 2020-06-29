Гомельский рассказал, кого видит тренером ЦСКА после Итудиса

Известный комментатор Владимир Гомельский поделился мнением, кто из специалистов мог бы заменить Димитриса Итудиса на посту главного тренера московского ЦСКА.
«По моему мнению, фаворитами Евролиги в наступающем сезоне по-прежнему будут „Реал“, ЦСКА, „Барселона“, „Химки“, „Эфес“ и, возможно, „Милан“. Пока рано сравнивать силу стартовых пятёрок и глубину составов. Именно эти факторы будут решающими в определении состава „Финала четырёх“.
Выбор нового главного тренера — всегда проблема. Знаю, что над списком кандидатов в ЦСКА серьёзно работают уже года два. И в этом списке, естественно, есть фамилии ведущих специалистов Европы. Мне понравился эксперимент «Панатинаикоса» с Риком Питино, так что можно просматривать и американцев. Я бы внимательно присмотрелся и к таким тренерам, как Кацикарис или Саша Обрадович", — написал Гомельский в своей конференции.
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