Экс-жена Рыжего из «Иванушек» мило поздравила игрока «Зенита» Зубкова с днём рождения

Мария Зубкова, бывшая жена участника группы «Иванушки International» Андрея Григорьева-Апполонова, поздравила своего нового мужа – игрока сборной России и баскетбольного клуба «Зенит» Андрея Зубкова с днём рождения. Она опубликовала на своей странице в «Инстаграме» совместное фото, сопроводив его пожеланиями.

«С днём рождения, любимый! Хочу пожелать тебе крепкого здоровья, чтобы твои глаза всегда светились от счастья, чтобы ты достигал всех своих целей, чтобы все твои мечты сбывались!

А я во всём буду тебе опорой и всегда буду оберегать нашу любовь! Спасибо тебе, родной, за то, что делаешь меня счастливой, и за мурашки по моей коже! Люблю до Луны и обратно!!!» — написала Мария в социальной сети.

Фото доступно на странице Марии Зубковой в «Инстаграме».

Мария и Андрей Зубковы отметили свадьбу в декабре минувшего года. 12 января девушка родила мальчика. Сына назвали Александром. У Марии есть два сына от первого брака.



Андрей Зубков, выступающий на позиции тяжёлого форварда в питерском «Зените», в минувшем сезоне провёл 12 игр, в среднем набирая 4,1 очка и совершая 0,9 передачи и 2,3 подбора.