«Автодор» подписал контракт с братом звезды НБА Аарона Гордона

Саратовский «Автодор» подписал контракт до конца сезона-2020/2021 с 29-летним американским центровым Дрю Гордоном, имеющим опыт выступления в НБА, Евролиге и Единой Лиге ВТБ.



«Дрю Гордон – одно из наших ключевых приобретений. Скажу без ложной скромности, что за последние годы нам впервые удалось заполучить игрока такого уровня. Это опытный, уже состоявшийся баскетболист, который ещё способен добавить в игре с учётом того стиля, который проповедует «Автодор».

Мы рассчитываем на американского центрового как на полноценного лидера и планируем строить вокруг него игру команды. Это настоящий профессионал, у которого, убеждён, не возникнет никаких проблем с мотивацией. Не сомневаюсь, что рядом с Гордоном наши молодые ребята получат бесценный опыт, продолжат стремительно прогрессировать и сумеют в полной мере раскрыться как игроки», — приводит слова президента «Автодора» Владимира Родионова сайт клуба.



Ранее Гордон уже играл в Единой лиге ВТБ в сезоне-2017/2018 – тогда он помог «Зениту» завоевать бронзу национального чемпионата и выйти в четвертьфинал Еврокубка, а сам принял участие в «Матче всех звёзд». Дрю – старший брат баскетболиста Аарона Гордона, выступающего за «Орландо Мэджик».