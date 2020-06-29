Названа причина отсутствия жён Джордана в «Последнем танце»

Исполнительный продюсер документального сериала «Последний танец» Майкл Толлин рассказал, почему в фильме не затронута личную жизнь Майкла Джордана.
В СМИ уже публиковались различные теории из-за чего в ленте нет упоминаний о Хуаните Ваной, которая была женой Джордана с 1989 по 2006 год, и Иветт Прието, его нынешней супруги с 2013 года.
«У нас был список тем для документального фильма: игра, теория заговора на пенсии, смерть его отца, отсутствие активности и товарищи по команде. Полагаю, мы показали всё это в фильме. С самого начала мы спрашивали себя: «Это работа или домашняя драма?» Мы оба были уверены, что это была история о рабочем месте, и режиссер сериала Джейсон Хехир разделял общую незаинтересованность в женах и детях главных героев.
Майкл — один из самых частных людей в нашей жизни. Он рад, что всё кончено. Он хочет продолжить свою частную жизнь. Майкл никогда не говорил, что мы не можем разговаривать ни с одной из его жен. Просто мы не думали, что история должна зайти так далеко", — приводит слова Толлина ESPN.
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