Источник: «Баварию» возглавит экс-тренер казанского УНИКСа Тринкьери
Главный тренер «Партизана» Андреа Тринкьери и «Бавария» договорились о контракте, в ближайшее время Тринкьери возглавит мюнхенский клуб, сообщает Eurohoops.
«Партизан» ранее предложил специалисту принять 20-процентное снижение зарплаты, так как команда будет вынуждена сократить бюджет из-за досрочного завершения сезона-2019/2020 и общего экономического кризиса на фоне пандемии коронавируса. В итоге Тринкьери принял решение покинуть клуб.
В 2018 году экс-тренер казанского УНИКСа подписал с «Партизаном» контракт на 3 года. До 25 июля у него была возможность покинуть клуб.
Напомним, Главный фаворит чемпионата Германии «Бавария» сенсационно вылетела в серии с «Людвигсбургом» уже на стадии четвертьфинала.
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