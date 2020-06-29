Источник: «Баварию» возглавит экс-тренер казанского УНИКСа Тринкьери

Главный тренер «Партизана» Андреа Тринкьери и «Бавария» договорились о контракте, в ближайшее время Тринкьери возглавит мюнхенский клуб, сообщает Eurohoops.



«Партизан» ранее предложил специалисту принять 20-процентное снижение зарплаты, так как команда будет вынуждена сократить бюджет из-за досрочного завершения сезона-2019/2020 и общего экономического кризиса на фоне пандемии коронавируса. В итоге Тринкьери принял решение покинуть клуб.



В 2018 году экс-тренер казанского УНИКСа подписал с «Партизаном» контракт на 3 года. До 25 июля у него была возможность покинуть клуб.



Напомним, Главный фаворит чемпионата Германии «Бавария» сенсационно вылетела в серии с «Людвигсбургом» уже на стадии четвертьфинала.