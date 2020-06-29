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«Это просто смешно!» Эксперт объяснил, почему Леброн не может считаться лучшим в истории

«Это просто смешно!» Эксперт объяснил, почему Леброн не может считаться лучшим в истории
Баскетбол / НБА 0

Известный телеведущий Скип Бэйлесс высказал мнение, почему лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс не может считаться лучшим баскетболистом в истории.

«Я вижу еще одну историю о том, как Пол Пирс и «Бостон Селтикс» считали Леброна «мягким» во время его первого забега в «Кливленд Кавальерс» и первом сезоне в «Майами». Он был мягким. Кто-нибудь из конкурентов обвинял Майкла Джордана в мягкости? Нет! Это просто смешно! Вот почему Леброн должен быть убран из дебатов о величайшем игроке всех времён», — написал Бэйлесс в твиттере.

Леброн Джеймс и Майкл Джордан чаще всего упоминаются в дебатах о величайшем игроке в истории НБА. Большинство людей отдают предпочтение Джордану, который выиграл 6 титулов чемпиона НБА при 6 попаданиях в финал. У Леброна три титула при 6 проигрышах в финале.

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