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Джей Ар Смит определился с местом продолжения карьеры

Джей Ар Смит определился с местом продолжения карьеры
Баскетбол / НБА 0

«Лос-Анджелес Лейкерс» подпишет контракт с защитником Джей Ар Смитом, сообщает инсайдер The News York Times Марк Стайн. Соглашение будет рассчитано до конца сезона-2019/2020. Сделка будет осуществлена до закрытия трансферного окна 30 июня.

Лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс и Джей Ар Смит вместе выступали в «Кливленд Кавальерс» в течение почти четырёх сезонов. Они помогли «Кливленду» выиграть титул чемпиона НБА в 2016 году, обыграв в финале «Голден Стэйт Уорриорз». Ранее Джеймс намекнул на подписание Смита в своём «инстаграме».

Ранее атакующий защитник «Лейкерс» Эйвери Брэдли отказался от участия в рестарте сезона-2019/2020 в Орландо. У клуба из Лос-Анджелеса появилось свободное место в заявке, которое может занять Смит.

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