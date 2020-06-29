Джей Ар Смит определился с местом продолжения карьеры
«Лос-Анджелес Лейкерс» подпишет контракт с защитником Джей Ар Смитом, сообщает инсайдер The News York Times Марк Стайн. Соглашение будет рассчитано до конца сезона-2019/2020. Сделка будет осуществлена до закрытия трансферного окна 30 июня.
Лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс и Джей Ар Смит вместе выступали в «Кливленд Кавальерс» в течение почти четырёх сезонов. Они помогли «Кливленду» выиграть титул чемпиона НБА в 2016 году, обыграв в финале «Голден Стэйт Уорриорз». Ранее Джеймс намекнул на подписание Смита в своём «инстаграме».
Ранее атакующий защитник «Лейкерс» Эйвери Брэдли отказался от участия в рестарте сезона-2019/2020 в Орландо. У клуба из Лос-Анджелеса появилось свободное место в заявке, которое может занять Смит.
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