«Кливленд» подписал чемпиона НБА в составе «Голден Стэйт»
Свободный агент Джордан Белл подписал двухлетний контракт с «Кливленд Кавальерс», сообщает инсайдер Шамс Чарания. Указывается, что в связи с тем, что игрок стал свободным агентом после 1 марта, только восемь команд, не участвующих в рестарте сезона, могли подписать с ним контракт.
С 2017 года Белл выступал в составе «Голден Стэйт Уорриорз», с которыми стал чемпионом в 2018 году.
Перед сезоном-2019/2020 Белл подписал контракт с «Миннесотой», которая обменяла его в «Мемфис». После двух матчей в составе «Мемфиса» Белл был отчислен из команды и продолжил карьеру в G-лиге.
В среднем в этих двух матчах Белл проводил на паркете 10 минут 41 секунду, набирая 5 очков, совершая 1,5 подбора и отдавая 1 результативную передачу за игру.
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