Сыгравший американца-противника СССР актер «Движения вверх» поделился ощущениями от съемок

Бывший баскетболист подмосковных «Химок» и пермского «Урал-Грейта» исполнитель одной из главных ролей в фильме «Движение вверх» Александр Дедушкин рассказал об опыте съёмок в фильме и что для него значило сыграть игрока сборной США.



«Ощущал неудовлетворенность от того, что не всё сказал, не всё успел в баскетболе. Фильм «Движение вверх» был поставлен по книге моего тренера Сергея Белова, поэтому испытывал большое воодушевление. Сразу предложили роль центрового сборной США Тома Макмиллена – сказали, что у меня с ним большое внешнее сходство. Детские мечты были реализованы, я сыграл в финале Олимпийских игр, пусть и в кино.



Съёмки в «Движении вверх» были интересным опытом. Надеюсь, не последним. По крайней мере, режиссёр сказал, что я хорошо отработал в кадре», — приводит слова Дедушкина «Подмосковье сегодня».