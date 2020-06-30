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Пресс-служба опубликовала фото Хэкетта с новорождённым сыном

Пресс-служба опубликовала фото Хэкетта с новорождённым сыном
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Пресс-служба баскетбольного ЦСКА опубликовала первое фото Даниэля Хэкетта с новорождённым сыном.

Напомним, 23 июня стало известно, что у защитника баскетбольного ЦСКА Дэниела Хэкетта и его супруги Элизы родился сын, которого назвали Лайамом. Малыш появился на свет в Италии.

Ребёнок родился в больнице итальянского города Урбино. Вес младенца — 3100 граммов, рост — 51 сантиметр.

Фото доступно на странице ЦСКА в «Твиттере».

Хайнс выступал в составе ЦСКА с 2013 года. За это время он дважды выиграл с командой трофей Евролиги и шесть раз становился чемпионом Единой лиги ВТБ. Хайнс провёл в составе ЦСКА 414 матчей (это пятый показатель в клубной истории), набрал 3227 очков, совершил 1703 подбора и сделал 284 блок-шота.

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Новости. Баскетбол
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