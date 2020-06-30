Пресс-служба опубликовала фото Хэкетта с новорождённым сыном
Пресс-служба баскетбольного ЦСКА опубликовала первое фото Даниэля Хэкетта с новорожденным сыном.
Напомним, 23 июня стало известно, что у защитника баскетбольного ЦСКА Дэниела Хэкетта и его супруги Элиза родился сын, которого назвали Лайамом. Малыш появился на свет в Италии.
Ребёнок родился в больнице итальянского города Урбино. Вес младенца 3100 граммов, рост 51 сантиметр.
Фото доступно на странице ЦСКА в «Твиттере».
Хайнс выступал в составе ЦСКА с 2013 года. За это время он дважды выиграл с командой трофей Евролиги и шесть раз становился чемпионом Единой лиги ВТБ. Хайнс провёл в составе ЦСКА 414 матчей (это пятый показатель в клубной истории), набрал 3227 очков, совершил 1703 подбора и сделал 284 блок-шота.
- 30 июня 2020
-
00:50
- 29 июня 2020
-
23:49
-
22:32
-
20:43
-
19:32
-
19:00
-
18:37
-
17:45
-
16:54
-
16:35
-
15:51
-
15:24
-
15:02
-
14:58
-
14:39
-
13:37
-
12:15
-
11:06
-
11:04
-
10:01
-
09:24
-
07:41
-
06:28
-
01:53
-
00:53
- 28 июня 2020
-
23:33
-
23:13
-
22:32
-
22:14
-
21:31
-
20:05
-
19:16
-
18:38
-
16:53
-
16:00
Партнерский контент