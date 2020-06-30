Сергей Кущенко назвал условие захода новых клубов в Единую лигу ВТБ

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко рассказал, как новые клубы могут войти в турнир.
«Философия Единой лиги – это стабильность клубов. Она необходима для того, чтобы понимать, как развивать само соревнование, сам баскетбольный продукт. Понятно, что, если завтра появится новый суперклуб с достойной ареной, солидным бюджетом, и подаст заявку на участие в нашем турнире, то Лига обязательно её рассмотрит. Нам не хочется играть в тесных залах. В последнем сезоне было качественное соревнование, и мы надеемся, что в следующем оно будет еще интереснее. Но если какие-то клубы – как из России, так и из других стран – захотят к нам зайти, они должны соответствовать регламенту», — приводит слова Кущенко «Советский спорт».
Ранее сообщалось, что исполком Российской федерации баскетбола (РФБ) в конце мая принял решение не определять чемпиона России по итогам досрочно завершенного сезона-2019/2020 в Единой лиге ВТБ.
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