Швед объяснил, почему решил остаться в «Химках»

Защитник баскетбольного клуба «Химки» Алексей Швед прокомментировал решение заключить с подмосковной командой новый контракт до конца сезона-2022/2023.
«Клуб «Химки» давно стал для меня родным домом. Здесь мне всё нравится и я чувствую себя комфортно. Рад, что продолжу выступать за подмосковную команду. Очень соскучился по баскетболу и с нетерпением жду, когда начнётся подготовка к новому сезону», — приводит слова Шведа официальный сайт «Химок».
В межсезонье Швед должен был стать свободным агентом. Сообщалось, что интерес к россиянину проявляют многие клубы, включая «Барселону», «Милан», «Зенит» и представителей китайской CBA.
На момент приостановки сезона в Евролиге из-за коронавируса Швед набирал в среднем 21,4 очка, совершал 2,7 подбора и выполнял 6,2 передачи за матч. В Единой лиге ВТБ статистика игрока составила 22,4 очка, 3,1 подбора и 9,2 передачи в среднем за игру.
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