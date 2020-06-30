Панов: у меня железное алиби — я был в больнице и в истории с ГКЧП не участвовал

Победителю Евролиги, чемпионата СНГ и 12 чемпионатов России Сергею Панову 30 июня исполнилось 50 лет, в этот день он вспомнил несколько историй из своей жизни, в частности рассказал, как для него сложился 1991 год.
«Летом 1991-го игрок вашингтонского университета прыгнул мне на голову двумя ногами. Я получил серьёзную травму. Надеюсь, последствия не ощущаются. Это произошло 19 августа 1991 года, так что у меня железное алиби — я был в больнице и в истории с ГКЧП не участвовал. Переночевал в палате в баскетбольной форме, прошёл курс лечения и к ноябрю очухался.
Доиграли тот сезон без рекламных нашивок, потому что наш спонсор «Петроспорт», суливший золотые горы, внезапно пропал. Мы всё равно выиграли чемпионат СНГ, качественно отметили это на турнире в Эмиратах и пропустили чемпионат России, в котором без нас разыграли путёвку в Кубок чемпионов. Обидно», — приводит слова Панова «Матч ТВ».
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