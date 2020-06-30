НБА нанесёт на баскетбольные площадки надписи Black Lives Matter

НБА и WNBA (женская НБА) планируют нанести на все площадки надписи с названием движения Black Lives Matter («Жизни чернокожих важны»), где будут проводиться матчи после рестарта сезона, информирует ESPN.



Баскетболистки WNBA ведут переговоры с лигой по поводу футболок для разминки с надписью «Назови её имя», чтобы привлечь внимание к женщинам, ставшим жертвами жестокости полиции, в том числе к Брионне Тэйлор, которая была убита сотрудниками правопорядка в своём доме.



Фраза Black Lives Matter стала символом борьбы многих афроамериканцев против полицейского произвола. Президент профсоюза игроков НБА, разыгрывающий «Оклахома-Сити Тандер» Крис Пол подтвердил, что сейчас ведутся переговоры по поводу того, чтобы разрешить баскетболистам менять фамилию на своей майке заявлением о социальной и расовой справедливости.



Английская футбольная Премьер-лига стала одной из первых профессиональных спортивных лиг, адаптировавших этот метод. Футболисты заменили имена на футболках заявлением Black Lives Matter в поддержку борьбы с глобальным системным расизмом. НБА решила последовать примеру АПЛ. Ранее надписи на майках с помощью графических редакторов поменяли центровой «Бостон Селтикс» Энес Кантер и разыгрывающий «Мемфис Гриззлиз» Джа Морант.