Панов: в Турции предложили зарплату примерно в сто раз больше, чем в «Спартаке»

Победителю Евролиги, чемпионата СНГ и 12 чемпионатов России Сергею Панову 30 июня исполнилось 50 лет. В этот день он вспомнил, как в 1993 году отправился играть в Турцию.



«В Турции в 1993-м мне предложили зарплату примерно в сто раз больше, чем в «Спартаке». К тому же там играли Сергей Базаревич и Виктор Бережной. Мы жили в разных городах, но много общались.

С какими трудностями столкнулся? Город большой, а машины у меня не было. Капитан нашей команды, живший в соседнем доме, отвечал за то, чтобы я не опаздывал на тренировки. Труднее всего было привыкнуть к другому тренерскому подходу. В России давали импровизировать в рамках общей концепции, а тренер «Йилдиримспора» требовал строго следовать его установке: бросать в определённое время с определённого места, пасовать определённому игроку. И я ломал себя, хотя иногда было проще разобраться самому и забить. К тому же в первой игре судьи проучили новичка-легионера, удалили меня, и я на две недели остался без игр. Тяжело было бездействовать так долго, но тот опыт пригодился, когда я ждал разрешения на переход в «Урал-Грейт».

Через год у спонсора закончились деньги. Я даже остался без одной зарплаты. Правда, из-за неё турки особо не переживали. Наказать клуб не могли, потому что он закрылся. Но главное, что ЦСКА позвал меня для участия в Кубке чемпионов — примерно на ту же зарплату», — приводит слова Панова «Матч ТВ».