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Астахов рассказал о планах «Химок» после сохранения Шведа

Астахов рассказал о планах «Химок» после сохранения Шведа
Баскетбол / Евролига 0

Генеральный директор «Химок» Павел Астахов прокомментировал подписание нового контракта с защитником Алексеем Шведом.

«Мы все очень надеялись, что Алексей Швед никуда не уйдёт из «Химок». Держали его, уговаривали. Мы очень рады. Это было нашей главной трансферной целью в межсезонье — оставить нашего лидера, любимца наших болельщиков, ну и вообще лучшего игрока России современности.

Наша цель – доказать всё на площадке, то, чего не удалось сделать в этом сезоне из-за эпидемии. После того как Алексей с нами, мы будем планомерно усиливать наш состав. Будем такими же конкурентными, как и в прошлом сезоне, это как минимум. Как максимум – будем бороться за самые высокие места во всех турнирах», – заявил Астахов в эфире клубного ТВ.

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