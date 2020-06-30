Астахов рассказал о планах «Химок» после сохранения Шведа

Генеральный директор «Химок» Павел Астахов прокомментировал подписание нового контракта с защитником Алексеем Шведом.



«Мы все очень надеялись, что Алексей Швед никуда не уйдёт из «Химок». Держали его, уговаривали. Мы очень рады. Это было нашей главной трансферной целью в межсезонье — оставить нашего лидера, любимца наших болельщиков, ну и вообще лучшего игрока России современности.

Наша цель – доказать всё на площадке, то, чего не удалось сделать в этом сезоне из-за эпидемии. После того как Алексей с нами, мы будем планомерно усиливать наш состав. Будем такими же конкурентными, как и в прошлом сезоне, это как минимум. Как максимум – будем бороться за самые высокие места во всех турнирах», – заявил Астахов в эфире клубного ТВ.

Куртинайтис: Швед был не только лидером «Химок», но и всего европейского баскетбола