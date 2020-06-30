Гомельский объяснил, почему игрок «Реала» Микки не подходит ЦСКА

Известный комментатор Владимир Гомельский выразил мнение, что возможный переход американского форварда «Реала» Джордана Микки в московский ЦСКА не усилит российский клуб.



«Я, опять-таки, выскажу своё субъективное мнение. Мне кажется, что Микки, как игрок, имеет очень низкую игровую дисциплину, он плохо управляемый со скамейки, другими словами, Микки — не командный игрок. Думаю, что усилить ЦСКА он бы не мог. Хотя, конечно, имеет уникальные физические данные», — написал Гомельский в своей конференции.



Микки перешёл в «Реал» из «Химок» в 2019 году. До этого он выступал в НБА за «Бостон Селтикс» и «Майами Хит». Ранее сообщалось, что мадридский клуб рассматривает возможность разрыва контракта с тяжёлым форвардом.