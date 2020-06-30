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Названа сумма, которую Шведу предлагали в Китае

Названа сумма, которую Шведу предлагали в Китае
Баскетбол / Евролига 0

Алексею Шведу предлагали контракт в Китае на $ 2 млн, аналогичную сумму россиянин мог заработать еще и на рекламе. Об этом сообщают «Известия».

Издание отмечает, что против перехода Шведа в Китай сыграло новое правило чемпионата CBA — ограничение зарплат до $7 млн на всех легионеров.

«Алексей был близок к отъезду в Китай. С одной стороны, ему было сделано очень выгодное финансовое предложение. С другой, после завершения сезона в CBA в феврале 2021 года он мог спокойно подписать контракт с клубом НБА. Мы долго думали над этим вариантом, но все-таки решили остаться в России. Здесь Швед чувствует себя максимально комфортно, его высоко ценят в команде, на него ходят болельщики», – рассказал агент Шведа Обрад Фимич.

Напомним, 30 июня Швед согласовал с «Химками» новый контракт, соглашение рассчитано до конца сезона-2022/2023. В межсезонье Швед должен был стать свободным агентом. Сообщалось, что интерес к россиянину проявляют многие клубы, включая «Барселону», «Милан», «Зенит».

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