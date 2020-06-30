Панов: между армией и Америкой я выбрал Америку

Победителю Евролиги, чемпионата СНГ и 12 чемпионатов России Сергею Панову 30 июня исполнилось 50 лет. В этот день он вспомнил этап своей карьеры в Череповце и момент, когда в 1989 году его пригласили на турнир в США.
«В 1988-м закончил интернат, в ЦСКА не звали, а Череповец хотел решить мне вопрос с армией. Правда, в 1989-м пригласили на турнир в Америку, а призывника бы туда не пустили. Между армией и Америкой я выбрал Америку. Много лет спустя узнал, что меня после того турнира звали в знаменитый университет UCLA, но их письмо спрятали, и я остался в Череповце.
Числился там слесарем сталепрокатного цеха и играл в настоящий мужской баскетбол. В восемнадцать лет выходил в пятёрке с четырьмя мастерами спорта. Они же спасали меня в быту. Жили-то по талонам, с питанием было не очень, так что старшие звали меня в гости и кормили грудью, как они потом шутили», — приводит слова Панова «Матч ТВ».
- 30 июня 2020
-
15:27
-
14:16
-
13:48
-
13:20
-
12:46
-
11:01
-
10:46
-
10:37
-
10:17
-
10:13
-
10:08
-
10:03
-
09:47
-
07:41
-
07:24
-
07:08
-
05:28
-
01:55
-
00:50
- 29 июня 2020
-
23:49
-
22:32
-
20:43
-
19:32
-
19:00
-
18:37
-
17:45
-
16:54
-
16:35
-
15:51
-
15:24
-
15:02
-
14:58
-
14:39
-
13:37
-
12:15