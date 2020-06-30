«Реал» усилится игроком сборной Хорватии из НБА
Руководство мадридского «Реала» намерено усилить позицию центрового. На место пятого номера в тренерском штабе «Реала» возьмут хорватского центрового «Кливленд Кавальерс» Анте Жижича, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Джема де Лукас. Контракт Жижича с командой из Огайо истекает по завершении сезона-2019/2020, после чего он станет неограниченно свободным агентом.
23-летний Жижич был выбран на драфте НБА 2016 года командой «Бостон Селтикс». С 2017 года он выступает в составе «Кливленд Кавальерс». В нынешнем сезоне Анте принял участие в 22 матчах и набирал в них 4,4 очка, собирал 3,0 подбора и совершал 0,3 передачи.
Всего в НБА он провёл 113 матчей, набирая в них 6,0 очка и собирая 3,9 подбора.
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