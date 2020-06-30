Перкинс: «Лейкерс» нашли золотую жилу, подписав Джей Ар Смита

Бывший центровой НБА, а ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс высказался о переходе атакующего защитника Джей Ар Смита в «Лос-Анджелес Лейкерс».
«Лейкерс» нашли золотую жилу. Они добавили ещё одного чемпиона в команду, у которой и так больше всего чемпионского опыта. Одна неотъемлемая черта Джей Ар Смита — уникальный талант. Угадайте, что именно он умеет делать? Бросать по баскетбольному кольцу. Он сможет бросать мяч даже в 55–70 лет. В Джей Ар мне нравится то, что он с головой погружается в работу. Общался с ним в течение последних полутора лет. Он каждый день вкалывает в спортзале», — цитирует Перкинса Fadeaway World.
Смит подписал контракт с «Лейкерс» для участия в рестарте сезона НБА-2019/2020 в парке развлечений «Диснейуорлд» в Орландо. Джей Ар заменил в заявке отказавшегося играть Эйвери Брэдли. В «Лейкерс» Смит объединился с Леброном Джеймсом, с которым вместе выиграл титул чемпиона НБА в составе «Кливленд Кавальерс» в 2016 году.
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