Елевич: ЦСКА Воронцевич уже не нужен

Бывший главный тренер сборной России Сергей Елевич убеждён, что форварду ЦСКА Андрею Воронцевичу стоит покинуть команду из Москвы. По словам специалиста, баскетболист уже не нужен тренерскому штабу «армейцев».

«Решение будет принимать руководство ЦСКА. Думаю, «армейцам» Воронцевич уже не нужен. Смотрю по приобретениям команды на его позицию.Знаю, с ним договаривается „Зенит“ и так далее. Если он туда уйдёт, то продлит спортивную карьеру.

Он всё ещё находится на том уровне, который будет позволять ему демонстрировать хорошую игру. В общем, чтобы продлить карьеру, Воронцевичу лучше уйти из ЦСКА. У «армейцев» он не получал того игрового времени, которого достоин", — приводит слова Елевича «Р-Спорт».