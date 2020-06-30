«Барселона» сенсационно проиграла в финале чемпионата Испании

«Баскония» обыграла «Барселону» (69:67) в финальном матче чемпионата Испании и, таким образом, завоевала титул.

В составе победителей самым результативным стал защитник Лука Вильдоса, набравший 17 очков и совершивший 4 подбора. Тяжёлый форвард Торнике Шенгелия записал в свой актив 14 очков и 4 подбора, центровой Илимане Диоп — 10 очков и 7 подборов. У «Барселоны» лучше всех себя проявили разыгрывающий Томас Эртель (21 очко, 4 подбора, 5 передач) и атакующий защитник Кори Хиггинс (14 очков). Самый высокооплачиваемый игрок Евролиги, бывший баскетболист НБА Никола Миротич выступил неудачно — у него 8 очков при точности 4/13 с игры.



«Баскония» выиграла титул впервые за 10 лет. В 2010 году команда завоевала титул под руководством главного тренера Душко Ивановича, легко победив в финальной серии «Барселону» (3-0). В этом году «Басконией» также руководил Иванович, и в финале снова обыграна «Барселона». Из-за пандемии коронавируса концовка сезона проходила при пустых трибунах на арене «Ла Фонтета» в «Валенсии».



Стоит отметить, что для одного из лидеров «Басконии» —Торнике Шенгелии — матч с «Барселоной» может стать последним в команде. Ранее сообщалось, что на этой неделе ЦСКА объявит о переходе грузинского форварда.