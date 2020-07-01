3-кратный участник Матча звёзд НБА Уильямс получил последнюю зарплату в «Бруклине»

Разыгрывающий защитник Дерон Уильямс получил последнюю зарплату в « Бруклин Нетс», сообщает журналист Энтони Пуччио в своём «твиттере».

36-летний Уильямс последний раз выходил на паркет в НБА в сезоне-2016/17 в составе «Кливленд Кавальерс». «Бруклин» использовал право растянуть контракт игрока на пять сезонов, выплачивая ему около € 5,5 млн за один сезон.

Напомним, Уильямс был выбран под третьим номером на драфте НБА 2005 года клубом «Юта Джаз». В 2006 году его включили в первую сборную новичков НБА, в 2008 и 2010 годах был включён во вторую сборную всех звёзд НБА. Также он трижды принимал участие в Матче всех звёзд НБА (2010, 2011 и 2012). В составе сборной США стал чемпионом Америки 2007 года и олимпийским чемпионом 2008 года.