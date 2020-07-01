Андрей Воронцевич покинул ЦСКА после 14 сезонов. Клуб оставил прощальное послание

Московский ЦСКА опубликовал официальное заявление, в котором сообщил, что отыгравший в команде 14 сезонов форвард Андрей Воронцевич покидает клуб.
«Спасибо, Андрей, человек-рекорд! В это сложно поверить, но с момента перехода тогда ещё юного и многообещающего форварда из новосибирского «Локомотива» прошло 14 лет. За это время Андрей не только возмужал, но стал одним из самых узнаваемых российских баскетболистов, обладателем множества рекордов, командных и индивидуальных титулов. Когда-то казалось, что достижение Сергея Панова, ставшего чемпионом страны 12 раз, останется вечным. Но Воронцевич – следом за Виктором Хряпой – превзошёл его в прошлом сезоне. Казалось, что никто не дотянется до Андрея Лопатова, отыгравшего в рядах красно-синих 14 лет, – и вот!» — говорится в сообщении на официальном сайте ЦСКА.
Воронцевич выступал за ЦСКА с 2006 года. В составе «армейцев» он девять раз становился чемпионом Единой лиги ВТБ, 13 раз — чемпионом России, а также трижды выиграл Евролигу. В межсезонье-2020 Воронцевич стал свободным агентом.
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