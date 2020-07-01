Ватутин объяснил, почему ЦСКА расстался с Воронцевичем

Президент баскетбольного ЦСКА Андрей Ватутин прокомментировал решение клуба расстаться с форвардом Андреем Воронцевичем, который отыграл за команду 14 сезонов.
«Это было очень сложное и долгое решение. Каждому из нас и нашим болельщиков трудно представить Воронцевича в форме другой команды, ведь за эти годы он стал одним из символов ЦСКА. Именно здесь вчерашний дебютант из Омска, вырос в одного из самых узнаваемых и титулованных игроков российского баскетбола.
В другое время мы, безусловно, предложили бы Андрею продлить контракт, но сейчас так сложилась ситуация, что учитывать приходится множество факторов, идти вопреки своим чувствам и желаниям. Андрей остается одним из сильнейших российских баскетболистов, в нем не остыла жажда борьбы и любовь к игре, при этом в ротации ЦСКА ему приходится довольствоваться ролью резервиста. Потому мы отпускаем Воронцевича с огромной благодарностью за все совместные победы и с уверенностью, что он не сказал последнего слова в большом баскетболе, что после ударного сезона он окажет неоценимую помощь сборной в олимпийской квалификации.
А нам пришло время подключать к основе молодых ребят, для которых сейчас позиция в запасе – это возможность ярко проявить себя на старте профессиональной карьеры. Андрею – огромное спасибо за игру, отношение к делу, за преданность ЦСКА и болельщикам клуба. ЦСКА – его дом навсегда», — цитирует Ватутина пресс-служба ЦСКА.
- 1 июля 2020
-
09:38
-
09:22
-
09:08
-
07:05
-
00:57
- 30 июня 2020
-
23:18
-
22:37
-
21:20
-
20:48
-
19:30
-
18:40
-
17:59
-
16:28
-
15:59
-
15:34
-
15:27
-
14:16
-
13:48
-
13:20
-
12:46
-
11:01
-
10:46
-
10:37
-
10:17
-
10:13
-
10:08
-
10:03
-
09:47
-
07:41
-
07:24
-
07:08
-
05:28
-
01:55
-
00:50
- 29 июня 2020
-
23:49