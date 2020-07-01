Ватутин объяснил, почему ЦСКА расстался с Воронцевичем

Президент баскетбольного ЦСКА Андрей Ватутин прокомментировал решение клуба расстаться с форвардом Андреем Воронцевичем, который отыграл за команду 14 сезонов.



«Это было очень сложное и долгое решение. Каждому из нас и нашим болельщиков трудно представить Воронцевича в форме другой команды, ведь за эти годы он стал одним из символов ЦСКА. Именно здесь вчерашний дебютант из Омска, вырос в одного из самых узнаваемых и титулованных игроков российского баскетбола.

В другое время мы, безусловно, предложили бы Андрею продлить контракт, но сейчас так сложилась ситуация, что учитывать приходится множество факторов, идти вопреки своим чувствам и желаниям. Андрей остается одним из сильнейших российских баскетболистов, в нем не остыла жажда борьбы и любовь к игре, при этом в ротации ЦСКА ему приходится довольствоваться ролью резервиста. Потому мы отпускаем Воронцевича с огромной благодарностью за все совместные победы и с уверенностью, что он не сказал последнего слова в большом баскетболе, что после ударного сезона он окажет неоценимую помощь сборной в олимпийской квалификации.

А нам пришло время подключать к основе молодых ребят, для которых сейчас позиция в запасе – это возможность ярко проявить себя на старте профессиональной карьеры. Андрею – огромное спасибо за игру, отношение к делу, за преданность ЦСКА и болельщикам клуба. ЦСКА – его дом навсегда», — цитирует Ватутина пресс-служба ЦСКА.