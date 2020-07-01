Воронцевич отреагировал на уход из ЦСКА после 14 лет в клубе
Форвард Андрей Воронцевич поделился эмоциями после ухода из московского ЦСКА, за который он отыграл целых 14 сезонов.
«Благодарю клуб, всё руководство, тренерский штаб, всех болельщиков, каждого, кто был с клубом всей душой, делил с нами победы и поражения! Горжусь тем, что на протяжении 14 лет был в рядах ЦСКА! Жизненный путь продолжается! Пришло время покорять новые вершины!» — приводит слова Воронцевича официальный сайт ЦСКА.
Воронцевич выступал за ЦСКА с 2006 года. В составе «армейцев» он девять раз становился чемпионом Единой лиги ВТБ, 13 раз — чемпионом России, а также трижды выиграл Евролигу. Андрей также является бронзовым призёром чемпионата Европы-2011. В межсезонье-2020 Воронцевич стал свободным агентом.
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