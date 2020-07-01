Итудис высказался об уходе Воронцевича из ЦСКА

Главный тренер московского ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал решение клуба расстаться с форвардом Андреем Воронцевичем, который отыграл за команду 14 сезонов.



«О Воро могу сказать только лучшее. Он провёл в клубе много лет, мы работаем вместе с моего первого дня в ЦСКА. Между нами установились очень хорошие отношения, не только профессиональные, но и личные, мы часто беседовали по самым разным темам. Потому от всего сердца хочу пожелать Андрею силы и здоровья, всего наилучшего в карьере и личной жизни, хочу поблагодарить за всё, что он сделал для клуба и для меня лично», — приводит слова Итудиса сайт ЦСКА.



Воронцевич выступал за ЦСКА с 2006 года. В составе «армейцев» он девять раз становился чемпионом Единой лиги ВТБ, 13 раз — чемпионом России, а также трижды выиграл Евролигу. Андрей также является бронзовым призёром чемпионата Европы-2011. В межсезонье-2020 Воронцевич стал свободным агентом.

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