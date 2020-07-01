Ключевой игрок «Басконии» сменит команду сразу после победы в чемпионате Испании

Американский форвард Шейвон Шилдс договорился с «Басконией» о расторжении контракта и подпишет соглашение с «Миланом», утверждает Eurohoops.
Шилдс, который накануне выиграл чемпионат Испании в составе «Басконии», станет седьмым приобретением «Милана» в межсезонье 2020 года. Американец уже выступал в Италии за «Тренто».
В сезоне-2019/2020 Шилдс набирал 9,5 очка и 3,4 подбора в среднем за матч в Евролиге, а также 11,7 очка и 4,2 подбора в чемпионате Испании.
«Баскония», обыграв в финале «Барселону» со счётом 69:67, выиграла титул чемпиона Испании впервые за 10 лет.
Ранее стало известно, что московский ЦСКА согласовал условия личного контракта с ещё одним форвардом «Басконии» Торнике Шенгелией. О переходе грузинского баскетболиста должно быть объявлено уже на этой неделе.
- 1 июля 2020
-
11:11
-
11:00
-
10:23
-
10:03
-
09:38
-
09:22
-
09:08
-
07:05
-
00:57
- 30 июня 2020
-
23:18
-
22:37
-
21:20
-
20:48
-
19:30
-
18:40
-
17:59
-
16:28
-
15:59
-
15:34
-
15:27
-
14:16
-
13:48
-
13:20
-
12:46
-
11:01
-
10:46
-
10:37
-
10:17
-
10:13
-
10:08
-
10:03
-
09:47
-
07:41
-
07:24
-
07:08