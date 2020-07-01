Ключевой игрок «Басконии» сменит команду сразу после победы в чемпионате Испании

Американский форвард Шейвон Шилдс договорился с «Басконией» о расторжении контракта и подпишет соглашение с «Миланом», утверждает Eurohoops.

Шилдс, который накануне выиграл чемпионат Испании в составе «Басконии», станет седьмым приобретением «Милана» в межсезонье 2020 года. Американец уже выступал в Италии за «Тренто».

В сезоне-2019/2020 Шилдс набирал 9,5 очка и 3,4 подбора в среднем за матч в Евролиге, а также 11,7 очка и 4,2 подбора в чемпионате Испании.



«Баскония», обыграв в финале «Барселону» со счётом 69:67, выиграла титул чемпиона Испании впервые за 10 лет.

Ранее стало известно, что московский ЦСКА согласовал условия личного контракта с ещё одним форвардом «Басконии» Торнике Шенгелией. О переходе грузинского баскетболиста должно быть объявлено уже на этой неделе.