Гомельский считает, что состав «Химок» был сильнее ЦСКА и уступал только одному клубу

Известный комментатор Владимир Гомельский после того, как «Химкам» удалось сохранить в команде лидера Алексея Шведа, поделился мнением относительно силы состава подмосковного клуба, а также прокомментировал слова болельщика о том, что «у Тиммы и Шведа нет субординации к тренеру во время игры».
«Мне кажется, что в прошлом сезоне у «Химок» был второй по силам состав в Евролиге, уступавший только «Барселоне». Отношения игрока с тренером — это улица с двусторонним движением. Если игрок к тренеру относится без должного уважения, то в этом вина не только плохо воспитанного игрока, но и недостаточно жёсткого тренера», — написал Гомельский в своей конференции.
На момент приостановки сезона в Евролиге из-за коронавируса Швед набирал в среднем 21,4 очка, совершал 2,7 подбора и выполнял 6,2 передачи за матч. В Единой лиге ВТБ статистика игрока составила 22,4 очка, 3,1 подбора и 9,2 передачи в среднем за игру.
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