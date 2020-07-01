Седокова показала, как развлекается с Тиммой в ресторане

Певица Анна Седокова опубликовала в «сториз» своего «инстаграма» видео, в котором показала совместный отдых со своим возлюбленным – баскетболистом подмосковных «Химок» Янисом Тиммой. Пара провела время в одном из ресторанов.



В какой-то момент Тимме и Седоковой предложили выпить хреновухи, однако баскетболист воздержался и взял в руку рюмку с другим напитком.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Напомним, об отношениях Анны Седоковой и Яниса Тиммы стало известно в 2019 году. Ради новой возлюбленной баскетболист сборной Латвии оставил семью и сына.



Анна Седокова состояла в браке с экс-футболистом киевского «Динамо» и сборной Беларуси Валентином Белькевичем, от него у неё родилась дочь. Кроме того, у неё есть дочь от второго брака, с Максимом Чернявским, и сын от бизнесмена Артёма Комарова.