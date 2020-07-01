Гомельский объяснил, почему Швед сбежал из ЦСКА
Известный комментатор Владимир Гомельский выразил мнение, что защитник Алексей Швед покинул московский ЦСКА не по финансовым причинам, а из-за нежелания работать и выполнять требования главного тренера Этторе Мессины.
«Умение тренера воспитывать лидерские качества — редчайший дар. Требует огромного труда и времени. Вот на это точно нет времени у главного тренера профессионального клуба. А Швед может и умеет играть один на один и добывать личный результат, но играть на интересы команды не умеет и не хочет учиться. Так воспитан с детства. Он сбежал из ЦСКА не из-за зарплаты, а от Мессины, который требовал от него того, чего Алексей делать не только не умел, но и не хотел», — написал Гомельский в своей конференции.
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