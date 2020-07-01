Марко Попович и Эндрю Альбиси покинут «Зенит»

Заместитель генерального менеджера «Зенита» Марко Попович покидает клуб из Санкт-Петербурга, сообщил журналист «Известий» Тимур Ганеев в «Твиттере».



38-летний специалист занял пост в структуре «Зенита» в декабре минувшего года и в своих интервью повторял, что планирует и дальше работать в городе на Неве. В бытность игроком Попович выступал в казанском УНИКСе и в «Химках». Профессиональную карьеру он завершил в 2019 году в составе «Фуэнлабрады».

По информации инсайдера Sportando Эмилиано Карчиа, «Зенит» также расстанется с разыгрывающим Эндрю Альбиси. Игрок присоединился к клубу в прошлом межсезонье.



В сезоне-2019/2020 Евролиги 30-летний француз набирал 6,6 очка и отдавал 3,3 передачи в среднем за матч. В Единой лиге ВТБ статистика Альбиси — 6,2 очка и 4,0 передачи за игру.