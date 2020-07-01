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Воронцевич рассматривает предложения от зарубежных клубов Евролиги, а также из Китая

Воронцевич рассматривает предложения от зарубежных клубов Евролиги, а также из Китая
Баскетбол / Евролига 0

Агент Бурган Назиров, представляющий интересы форварда Андрея Воронцевича, прокомментировал будущее баскетболиста. Сегодня, 1 июля было объявлено, что игрок покинул московский ЦСКА после 14 сезонов в клубе.

«У нас есть несколько предложений. Мы рассматриваем клубы Евролиги, в том числе зарубежные. Кроме того, к игроку есть интерес из Китая», – приводит слова Назирова «Спорт Бизнес Online».

Воронцевич выступал за ЦСКА с 2006 года. Всего за красно-синих он провёл 696 матчей. В составе «армейцев» Андрей девять раз становился чемпионом Единой лиги ВТБ, 13 раз — чемпионом России, а также трижды выиграл Евролигу. Он также является бронзовым призёром чемпионата Европы-2011. В межсезонье-2020 Воронцевич стал свободным агентом.

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