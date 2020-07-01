Стала известна стоимость проведения рестарта сезона НБА и потери в случае отмены

Стоимость рестарта сезона НБА-2019/2020 в Орландо составит $ 1,5 млн в сутки и $ 150 млн в целом, сообщает инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст.
«Я думаю, что не все это понимают. «Пузырь» в Орландо обойдётся НБА в сумму около $ 150 млн. Каждый день придётся тратить более $ 1,5 млн в день. Не говоря уже о всех потерянных доходах, которые лига несёт из-за невозможности продавать билеты на матчи», — приводит слова Уиндхорста wdwnt.com.
Прямая отмена рестарта сезона НБА обойдётся в $ 900 млн потерь дохода от телетрансляций и $ 1,2 млрд в целом с учётом потенциального последующего возникновения локаута из-за бойкота игроков. Потолок зарплат игроков может быть пересмотрен в сторону понижения в течение нескольких лет. Поэтому лига готова вкладывать много денег в рестарт, чтобы получить всю положенную сумму после выполнения телевизионного контракта.
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