Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Хлои Кардашьян намекнула на помолвку с Томпсоном, надев кольцо с внушительным бриллиантом

Хлои Кардашьян намекнула на помолвку с Томпсоном, надев кольцо с внушительным бриллиантом
Баскетбол / НБА 0

Американская телезвезда Хлои Кардашьян фотографиями со своего дня рождения породила слухи о помолвке с центровым «Кливленд Кавальерс» Тристаном Томпсоном. На фото видно, что на руке Хлои красуется новой кольцо с внушительным бриллиантом.

«Можете ли сказать, что это за огромный камень на безымянном пальце?», — написал один из подписчиков в комментариях под фото.

По словам инсайдера, Хлои и Тристан сильно сблизились за период карантина и Хлоя вновь оказалась очарована им. Если Тристану удастся держать себя в руках, то, возможно, пара вновь воссоединится.

Пока Хлои и Тристан никак не отреагировали на эти слухи.

Напомним, Хлоя и Тристан растят двухлетнюю дочь Тру.

«Кливленд» выбрал Томпсона под 4-м пиком драфта НБА 2011 года. С тех пор центровой беспрерывно выступает в «Кавальерс». В 2016 году Томпсон был стартовым центровым чемпионской команды «Кливленда» во главе с Леброном Джеймсом, Кайри Ирвингом и Кевином Лавом.

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020