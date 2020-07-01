«Зенит» рассматривает трёх сильных игроков для усиления задней линии

«Зенит» проявляет интерес к защитникам Неманье Недовичу, Клемену Препеличу и Кевину Пангосу, сообщает Sportando. «Сине-бело-голубые» намерены усилить заднюю линию сильным исполнителем на сезон-2020/2021.
Недович провел последние два года в «Милане». Он набирал в среднем 7,9 очка в Евролиге и 12,2 очка в чемпионате Италии в сезоне-2019/2020, прежде чем оба турнира были приостановлены из-за пандемии коронавируса.
Препелич выступал за «Ховентуд» и набирал в среднем 21.7 очка, 1,7 подбора и 3,0 передачи в чемпионате Испании и 17,0 очка в Еврокубке.
Пангос прошлые два года выступал в «Барселоне». Из-за травмы он пропустил значительную часть минувшего сезона. Лучшим в его европейском этапе карьеры стал сезон-2017/2018 в «Жаьгирисе» со средними показателями 12,7 очка, 2,3 подбора и 2,7 передачи в Евролиге.
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