НБА собирается транслировать матчи с задержкой из-за мата со стороны игроков

Комиссар НБА Адам Сильвер сообщил, что НБА может транслировать матчи возобновлённого регулярного сезона с задержкой, чтобы подвергать цензуре слова игроков. По словам функционера, на паркете можно слышать нецензурные выражения и трешток со стороны игроков, что не должно попадать в трансляцию при пустых трибунах.
«Часто на площадке игроки говорят друг другу разные вещи. Они знают, что из-за шума на арене многое из их слов микрофон не воспринимает. Сейчас им придётся немного адаптировать язык, потому что их слова будут воспринимать микрофоны. Возможно, придётся транслировать матчи с небольшой задержкой», — приводит слова Адама Сильвера CBS.
Прерванный из-за пандемии коронавируса сезон возобновится 30 июля с участием 22 команд. Матчи будут проходить на трёх площадках в спортивном комплексе парка развлечений «Диснейуорлд» в Орландо, штат Флорида, США. Перед началом плей-офф 22 команды проведут 88 матчей регулярного чемпионата. Старт плей-офф запланирован на 17 августа.
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