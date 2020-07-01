«Лейкерс» подписали напарника Леброна по чемпионской команде «Кливленда» на низкую оплату

«Лос-Анджелес Лейкерс» подписал контракт с атакующим защитником Джей Ар Смитом, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски. Соглашение рассчитано до конца сезона-2019/2020.



Лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс и Джей Ар Смит вместе выступали в «Кливленд Кавальерс» в течение почти четырёх сезонов. Они помогли «Кливленду» выиграть титул чемпиона НБА в 2016 году, обыграв в финале «Голден Стэйт Уорриорз». Джеймс в «Инстаграме» намекал на подписание Смита.



Напомним, атакующий защитник «Лейкерс» Эйвери Брэдли отказался от участия в рестарте сезона-2019/2020 в Орландо. У клуба из Лос-Анджелеса появилось свободное место в заявке, которое и занял Смит. 34-летний Смит не играл в НБА в этом сезоне, но проходил просмотр в «Лейкерс» в марте, перед тем как лига приостановила чемпионат из-за пандемии коронавируса. Смит получит всего $ 290 тыс. в «Лейкерс» и станет неограниченно свободным агентом по завершении сезона.