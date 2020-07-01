«Портленд» подписал игрока на замену отказавшемуся доигрывать сезон Аризе

«Портленд Трэйл Блэйзерс» подписали контракт с разыгрывающим Джейленом Адамсом до конца сезона-2019/2020, информирует инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски.



В составе «Портленда» Адамс заменит форварда Тревора Аризу, который отказался от участия в рестарте сезона НБА в Орландо по семейным обстоятельствам.



В сезоне-2019/2020 Адамс выступал в G-Лиге, набирая в среднем 21,5 очка, 5,4 передачи и 5,0 подбора за «Висконсин Хёрд», фарм-клуб лидера Восточной конференции «Милуоки Бакс». По итогам досрочно отменённого из-за пандемии коронавируса сезона в Лиге развития Адамса включили в первую символическую пятёрку…



У 24-летнего Адамса уже был опыт выступления в НБА. В сезоне-2018/2019 он отыграл 34 матча за «Атланту Хоукс», выполняя функции сменщика разыгрывающего Трэя Янга.