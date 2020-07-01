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Шарунас Ясикявичюс возглавит топ-клуб Евролиги

Шарунас Ясикявичюс возглавит топ-клуб Евролиги
Баскетбол / Евролига 0

Главный тренер «Жальгириса» Шарунас Ясикявичюс согласовал контракт с «Барселоной», сообщает греческий портал SDNA со ссылкой на турецкого журналиста Угура Озана Сулака.

Ясикявичюс продолжительное время вёл переговоры с «Фенербахче», который ищет замену ушедшему 9-кратному чемпиону Евролиги Желько Обрадовичу. Стороны продвинулись в переговорах, но Ясикявичюс решил взять время на размышление до завершения рестарта сезона-2019/2020 в чемпионате Испании, чтобы посмотреть на ситуацию с постом главного тренера «Барселоны».

30 июня «Барселона» уступила «Басконии» (67:69) в финальном матче чемпионата Испании. Контракт главного тренера «Барселоны» Светислава Пешича действовал до конца сезона-2020/2021, но руководство клуба решило досрочно расторгнуть сотрудничество с 70-летним сербским специалистом. Ясикявичюс стал приоритетным кандидатом на замену.

Предложение «Фенербахче» было финансово выгоднее примерно на полмиллиона евро, однако Ясикявичюс предпочел «Барселону».

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