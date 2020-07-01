Вынесен вердикт по участию заражённого коронавирусом Йокича в рестарте сезона НБА

Главный тренер «Денвер Наггетс» Майкл Мэлоун ожидает, что заразившийся коронавирусом центровой Никола Йокич на следующей неделе поедет в Орландо вместе с командой для участия в рестарте сезона-2019/2020, информирует журналист The Athletic Ник Косминдер.



Мэлоун подтвердил появившуюся в СМИ информацию, что тренировочный центр «Наггетс» в Денвере сейчас закрыт после «многочисленных» положительных тестов на коронавирус представителей клуба. Тренер не назвал конкрентные имена зараженных, за исключением Йокича.



Йокич пока не приехал в США из Сербии, где заразился коронавирусом после контакта с теннисистом Новаком Джоковичем. Ожидается, что до следующего вторника он прибудет в расположение «Денвера» и полетит с остальными игроками в Орландо.



«Во вторник отправляемся в Орландо. Надежда и ожидание заключаются в том, что Никола Йокич будет с нами в этом самолете», — заявил Мэлоун.



«Денвер» на момент приостановки сезона из-за пандемии коронавируса занимал третье место в Западной конференции с балансом 43-22, уступая только контендерам из Лос-Анджелеса «Лейкерс» и «Клипперс».