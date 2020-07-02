Леброн Джеймс отреагировал на воссоединение с Джей Ар Смитом в «Лейкерс»

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс отреагировал на подписание командой атакующего защитника Джей Ар Смита для участия в рестарте сезона НБА-2019/2020 в Орландо.
«Вернулся, будто никогда и не уходил», — написал Джеймс в «сториз» своего «инстаграма».
Леброн Джеймс и Джей Ар Смит вместе выступали в «Кливленд Кавальерс» в течение почти четырёх сезонов. Они помогли «Кливленду» выиграть титул чемпиона НБА в 2016 году, обыграв в финале «Голден Стэйт Уорриорз». Джеймс в «Инстаграме» намекал на подписание Смита.
Напомним, атакующий защитник «Лейкерс» Эйвери Брэдли отказался от участия в рестарте сезона-2019/2020 в Орландо. У клуба из Лос-Анджелеса появилось свободное место в заявке, которое и занял Смит.
34-летний Смит не играл в НБА в этом сезоне, но проходил просмотр в «Лейкерс» в марте, перед тем как лига приостановила чемпионат из-за пандемии коронавируса. Смит получит всего $ 290 тыс. в «Лейкерс» и станет неограниченно свободным агентом по завершении сезона.
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