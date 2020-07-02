Экс-игрок ЦСКА де Коло получил внушительное предложение от клуба Евролиги

«Валенсия» сделала внушительное предложение защитнику «Фенербахче» Нандо Де Коло, сообщает греческое издание SDNA.
Де Коло выступал за «Валенсию» до отъезда в НБА в начале 2010-х. Жена Нандо испанка Вероника активно выступает за то, чтобы француз вернулся в бывший клуб.
В межсезонье-2019 Де Коло покинул ЦСКА и подписал с «Фенербахче» контракт по схеме «2+1». Сейчас турецкий клуб терпит финансовые трудности. Команду покинул главный тренер 9-кратный чемпион Евролиги Желько Обрадович, а приоритетный кандидат на его замену Шарунас Ясикявичюс предпочёл возглавить «Барселону». «Фенербахче» урезает зарплатную ведомость, поэтому расторжение контракта с получающим более $ 2 млн де Коло является реалистичным сценарием.
Сообщается, что «Валенсия» готова потратиться для приобретения звёздного игрока. Владелец клуба владеет сетью супермаркетов, поэтому ощутил влияние кризиса из-за пандемии коронавируса не так сильно, как бизнесмены из других отраслей.
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