Экс-игрок ЦСКА де Коло получил внушительное предложение от клуба Евролиги

«Валенсия» сделала внушительное предложение защитнику «Фенербахче» Нандо Де Коло, сообщает греческое издание SDNA.

Де Коло выступал за «Валенсию» до отъезда в НБА в начале 2010-х. Жена Нандо испанка Вероника активно выступает за то, чтобы француз вернулся в бывший клуб.

В межсезонье-2019 Де Коло покинул ЦСКА и подписал с «Фенербахче» контракт по схеме «2+1». Сейчас турецкий клуб терпит финансовые трудности. Команду покинул главный тренер 9-кратный чемпион Евролиги Желько Обрадович, а приоритетный кандидат на его замену Шарунас Ясикявичюс предпочёл возглавить «Барселону». «Фенербахче» урезает зарплатную ведомость, поэтому расторжение контракта с получающим более $ 2 млн де Коло является реалистичным сценарием.



Сообщается, что «Валенсия» готова потратиться для приобретения звёздного игрока. Владелец клуба владеет сетью супермаркетов, поэтому ощутил влияние кризиса из-за пандемии коронавируса не так сильно, как бизнесмены из других отраслей.