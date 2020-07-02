«Барселона» определилась с новым главным тренером и сделает официальное объявление сегодня

«Барселона» 2 июля официально объявит о назначении Шарунаса Ясикявичюса на пост главного тренера, информирует SDNA со ссылкой на греческих, турецких и литовских инсайдеров. Также о переходе литовца в «Барселону» сообщил игрок клуба НБА «Портленд Трэйл Блэйзерс» Марио Хезонья на своей странице в «Твиттере».



Ясикявичюс покидает «Жальгирис», который возглавлял с 2016 года. Под руководством Шарунаса литовский клуб впервые в XXI веке вышел в «Финал четырёх» Евролиги в сезоне-2017/2018. «Барселона» — не чужой клуб для Ясикявичюса. В бытность игроком он помог испанскому клубу стать чемпионом Евролиги в 2003 году.



Ясикявичюс продолжительное время вёл переговоры с «Фенербахче», который ищет замену ушедшему 9-кратному чемпиону Евролиги Желько Обрадовичу. Стороны продвинулись в переговорах, но Ясикявичюс решил взять время на размышление до завершения рестарта сезона-2019/2020 в чемпионате Испании, чтобы посмотреть на ситуацию с постом главного тренера «Барселоны».



30 июня «Барселона» уступила «Басконии» (67:69) в финальном матче чемпионата Испании. Контракт главного тренера каталонцев Светислава Пешича действовал до конца сезона-2020/2021, но руководство клуба решило досрочно расторгнуть сотрудничество с 70-летним сербским специалистом. Ясикявичюс стал приоритетным кандидатом на замену.



Предложение «Фенербахче» было финансово выгоднее примерно на полмиллиона евро, однако Ясикявичюс предпочёл «Барселону».