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«Барселона» определилась с новым главным тренером и сделает официальное объявление сегодня

«Барселона» определилась с новым главным тренером и сделает официальное объявление сегодня
Баскетбол / Евролига 0

«Барселона» 2 июля официально объявит о назначении Шарунаса Ясикявичюса на пост главного тренера, информирует SDNA со ссылкой на греческих, турецких и литовских инсайдеров. Также о переходе литовца в «Барселону» сообщил игрок клуба НБА «Портленд Трэйл Блэйзерс» Марио Хезонья на своей странице в «Твиттере».

Ясикявичюс покидает «Жальгирис», который возглавлял с 2016 года. Под руководством Шарунаса литовский клуб впервые в XXI веке вышел в «Финал четырёх» Евролиги в сезоне-2017/2018. «Барселона» — не чужой клуб для Ясикявичюса. В бытность игроком он помог испанскому клубу стать чемпионом Евролиги в 2003 году.

Ясикявичюс продолжительное время вёл переговоры с «Фенербахче», который ищет замену ушедшему 9-кратному чемпиону Евролиги Желько Обрадовичу. Стороны продвинулись в переговорах, но Ясикявичюс решил взять время на размышление до завершения рестарта сезона-2019/2020 в чемпионате Испании, чтобы посмотреть на ситуацию с постом главного тренера «Барселоны».

30 июня «Барселона» уступила «Басконии» (67:69) в финальном матче чемпионата Испании. Контракт главного тренера каталонцев Светислава Пешича действовал до конца сезона-2020/2021, но руководство клуба решило досрочно расторгнуть сотрудничество с 70-летним сербским специалистом. Ясикявичюс стал приоритетным кандидатом на замену.

Предложение «Фенербахче» было финансово выгоднее примерно на полмиллиона евро, однако Ясикявичюс предпочёл «Барселону».

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