«Барселона» выдала долгосрочный контракт лучшему распасовщику Евролиги

«Барселона» в ближайшее время объявит о подписании трёхлетнего контракта с разыгрывающим «Панатинаикоса» Ником Калатесом, сообщил инсайдер Eurohoops Никос Варлас на своей странице в «Твиттере».



В досрочном завершённом из-за пандемии коронавируса сезоне-2019/2020 Калатес набирал в среднем 13, очка, 9,1 передачи, 4,9 подбора при рейтинге эффективности 17,8 балла. Ник стал лучшим распасовщиком турнира, опередив по количеству передач разыгрывающего «Реала» Факундо Кампаццо (7,1), защитника «Химок» Алексея Шведа (6,2), а также Костаса Слукаса («Фенербахче», 6,1) и Василие Мицича («Анадолу Эфес», 5,8).



Ранее новым главным тренером «Барселоны» стал Шарунас Ясикявичюс. Стоит отметить, что Калатес и Ясикявичюс вместе выступали за «Панатинаикос» во время игровой карьеры литовца.

Названа зарплата Ясикявичюса в «Барселоне»