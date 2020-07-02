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Тренер сборной Канады Херберт возглавил «Автодор»

Тренер сборной Канады Херберт возглавил «Автодор»
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Новым главным тренером «Автодора» стал ассистент сборной Канады Горди Херберт, сообщила пресс-служба саратовского клуба.

За 26 лет тренерской карьеры Херберт работал в клубах Германии, Франции, Греции, Финляндии, Австрии, возглавлял мужскую сборную Грузии, был ассистентом в клубах НБА «Торонто Рэпторс» у Ника Нерса и «Бруклин Нетс» у Кенни Аткинсона. Признавался «Тренером года» в чемпионатах Германии, Франции и Австрии. Дважды подряд выводил свои команды в топ-16 Евролиги («По-Ортез» – в сезоне-2006/2007, «Арис» – в сезоне-2007/2008).

«Я очень рад возможности тренировать «Автодор». Готов приступить к работе в организации, чтобы создать на площадке отличный продукт, с которым наш клуб, болельщики и город смогут себя отождествлять и гордиться им», — приводит слова Херберта официальный сайт клуба.

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