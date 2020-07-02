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Кириленко отреагировал на уход Воронцевича из ЦСКА

Кириленко отреагировал на уход Воронцевича из ЦСКА
Баскетбол / Евролига 0

Президента Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко заявил, что удивлён решением ЦСКА расстаться с форвардом Андреем Воронцевичем, который отыграл в команде 14 сезонов.

«Был удивлён, что Воронцевич покинул ЦСКА, все-таки 14 лет — это большой срок. Я думал, он закончит свою карьеру «армейцем». Обычно таких игроков сохраняют до конца карьеры. Уверен, что он легко найдёт новый клуб, если уже не нашёл. Меня не беспокоит, что Воронцевич и Виталий Фридзон сейчас без клубов, это признанные игроки. Уверен, что они будут играть в топ-клубах», — приводит слова Кириленко «Р-Спорт».

Воронцевич выступал за ЦСКА с 2006 года. Всего за красно-синих он провёл 696 матчей. В составе «армейцев» Андрей девять раз становился чемпионом Единой лиги ВТБ, 13 раз — чемпионом России, а также трижды выиграл Евролигу. Он также является бронзовым призёром чемпионата Европы-2011.

Воронцевич рассматривает предложения от зарубежных клубов Евролиги, а также из Китая
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